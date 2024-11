JUHTUM SAKU VALLAS Jalutuskäik lemmikuga võttis ootamatu pöörde: taksikoera rünnak sai kääbusšnautserile saatuslikuks

Tavapärane laupäeva hommikune jalutuskäik koeraga lõppes rünnakuga, mis sai väärt omadustega tõukoerale saatuslikuks. «See oli šokk,» ütleb Saku vallas kergliiklusteel kääbusšnautseriga jalutanud naine kommenteerides taksikoera kallaletulekut tema koerale. Kääbusšnautseri omanik ütleb, et tema lemmiku väärtus küündis paarikümne tuhande euroni, kuid antud juhul on kõige tähtsam see, et taksikoer rohkem kedagi ei ründaks.