ÜLEVAADE Soomlased selgitasid välja, millised on kõige ilusamad ja inetumad nimed

Öeldakse, et nimi ei riku meest, kritiseeri tema nime palju tahad. Siiski leidub nimesid, mida soomlased oma lastele enam ei annaks. Soomlaste lemmikute seas on aga nii traditsioonilised kui ka rahvusvahelised nimed, vahendab Ilta Sanomat .

Millised on need nimed, mida soomlased oma lastel näha-kuulda ei tahaks? Ilta Sanomat küsitluse järgi loeti koledate nimede tipus olevaiks Yrjö ja Jorma. Mitmel korral toodi välja ka Urpo nimi. Põhjust peaks siin ilmselt otsima nende nimede ebameeldivast tähendusest. Tähendavad need nimed ju kõnekeeles ühele nimele väga kohatuid asju.