TRUMP ON ERAND Ekspert: ajalugu näitab, et kaotajast Kamala Harrisest ei saa iialgi presidenti

«Arvan, et kõige olulisem hetk oli see, kui Harris ütles, et tunnistab nendel valimistel oma lüüasaamist, kuid poliitiline võitlus jätkub. See ei tähenda, et toimub vägivald või et ta vaidlustab tulemuse, vaid et demokraatlik protsess jätkub,» ütles Soome Turu ülikooli Põhja-Ameerika uuringute John Mortoni keskuse doktorant Oscar Winberg Iltalehtile.