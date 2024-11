Austraalia Sydney randadesse jõudsid oktoobris kummalised mustad kerad. Nüüdseks on tehtud selgeks, et tegemist on inimväljaheitest, juustest, rasvhapestest, toidujäätmetest, narkootikumidest ja paljust muust koosnevate pallidega. Pildil Uus-Lõuna-Walesi keskkonnakaitseameti töötajad korjamas 17. oktoobril 2024 Cogee rannalt neid palle kokku

Foto: David GRAY / AFP/Scanpix