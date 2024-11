VIDEO «Ma ei tahaks linnas enam üldse elada!» Katrin Karisma avaldas koha, kuhu kuulub ta süda

Saates «Minu elu viis» oli seekord külas eesti näitleja ja laulja Katrin Karisma-Krumm.



Karisma võttis saatesse kaasa Queeni laulu nimega «I Want to Break Free», mis on mänginud tema elus väga olulist rolli. Nimelt hakkas just seda laulu kuuldes laulja oma maja ehitama Kloogaranda.



«See lugu on iseenesest minu jaoks väga selge sõnumiga. Igaüks tõlgendab seda laulu enda jaoks omamoodi. Mina mõtlesin toona, et pääsen vabaks igasugustest halbadest köidikutest ja õpin iseennast tundma ning ma pole kohustatud tegema midagi, mida ma ise ei taha teha. Elus on sageli niimoodi, et oled kohustatud tegema asju, mida sa ei taha, aga teed ikka,» sõnab andekas naine.