VIDEO «Ma ei ole kõige parem tunnete väljendaja.» Gerd Kanter avaldas läbi laulu abikaasale armastust

Sel pühapäeval oli taaskord uus ja ainulaadne saade «Minu elu viis», mis seob tuntud eestlaste mälestused nende elus olulist rolli mänginud lauludega.



Endine tippsportlane Gerd Kanter jagas vaatajatega Uku Suviste lugu «Mis armastus on». See on laul, mida Kanter oma abikaasale saatnud on, et oma tundeid paremini väljendada.



«Minu emotsioonid olid vahetud ja kõrged. Just sellepärast, et Uku esitas seda laulu,» sõnab mees.