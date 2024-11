MARSS LÕVIS Järgmised nädalad toovad suuri ja kirglikke tegusid: ei midagi tagasihoidlikku

Oma sünnikaardi saad teha siin.

Alates 7. detsembrist tuleb selles eluvaldkonnas tegemist minevikus lahendamata või lõpetamata jäänud tegevustega, kuid sellest kirjutan lähemalt peagi ilmuvas Marsi retrograadi horoskoobis.

Nendes eluvaldkondades kogeme nüüd suuremat aktiivsust ja rohkem julgust. Ei tasu unustada, et Lõvi tahab alati särada ning tähelepanu keskpunktis olla, mistõttu soovime tegutseda kindlates valdkondades suurema tähelepanu ja tunnustuse nimel. Valime just need tegevused, mille kaudu võime potentsiaalselt särada ja tähelepanu äratada. Marss Lõvis ei lepi teisejärgulisusega.

Kõik tegevused, kus peame tõusma teiste seast esile, esinema, midagi esindama ja end avalikult väljendama, on nüüd väga toetatud. Samuti on toetatud jõuline eneseväljendus ja looming.

Negatiivse poole pealt võitleb Marss Lõvis oma ego nimel ja võib olla küllaltki enesekeskne. Tegevus on suunatud eelkõige iseenda positsiooni tugevdamisele ja sallimatus rivaalide vastu tekitab armukadedust. Nüüd võib olla ka suurem soov, et teised tõestaksid meile oma armastust ja poolehoidu demonstratiivsete tegudega.

Transiitse Marsi mõju sünnikaardi majades

1. majas: oled nüüd valmis end jõuliselt väljendama ja maksma panema. Võibolla tahad muuta midagi oma välimuses, mis teeb sind silmapaistvamaks ja julgemaks. Teised tajuvad, et oled tugev ja arvestatav vastane, ning eelistavad olla su sõbrad – vaevalt keegi julgeb sulle praegu vastu astuda. Tegutsed nüüd vahetult oma südamesoovide järgi, miski ei hoia sind tagasi. Sinu juhiomadused tulevad väga selgelt esile, aga püüa siiski teistega ka arvestada – selline juht on kõige parem.

2. majas: tahad nüüd suunata kogu energia oma sissetulekute ja ressursside kasvatamisse ning teha seda suurejooneliselt. Miski ei hoia sind praegu tagasi. Tegutsed küll aeglasemalt, kuid väga kindlalt. Hindad kvaliteeti ja oled valmis sukelduma luksuslikku naudingusse, mis parandab su enesehinnangut. Tunned, et väärid parimat ja tegutsed vastavalt. Kui selle koha pealt on siiski puudujääke, siis nüüd ongi aeg seda parandada.

3. majas: õed-vennad, naabrid ja lähikondlased hoidku nüüd alt, kuna suhtled ja väljendad end sel ajal kirglikult ja tõmbad kogu tähelepanu endale. Rivaalid peavad andma alla. Kui su töö on seotud kirjutamise või verbaalse eneseväljendusega, lähed nüüd eriti põlema ja sind märgatakse. Suudad ka põlevalt väidelda ja võidad ilmselt kõik suuremad vaidlused. Võib tekkida isegi soov oma transpordivahendit tuunida, et muuta see silmapaistvamaks ja isikupärasemaks.

4. majas: maksimeerid oma energia, et muuta kodu oma kuninglikuks paleeks. Sinust võib saada koduses keskkonnas ka valitseja või monarh, kellele kõik teised peavad kuuletuma. See võib tuua kaasa konflikte pereliikmete ja ka vanematega. Kui otsid parajasti uut kodu, võid leida nüüd midagi potentsiaalselt väga suursugust, aga see nõuab esialgu ka palju füüsilist tööd. Kodu on su lava, millel nüüd aktiivselt tegutsed ja esined.

5. majas: oled õnnelik! Suve algus täitub sinul romantika ja kirega. Sinu libiido tõuseb ja tõmbad magnetina uusi partnereid ligi. On võimalik, et need on lühiajalised kiresuhted – suhete kestvust tuleb otsida muudest astroloogilistest seisudest. Lisaks tõuseb su loominguline potentsiaal – kasuta seda võimalust, et midagi luua ja end kunstiliselt väljendada. Ka looming keha kaudu, näiteks tantsimine, on praegusele energiale hea väljendus. Tahad täiel rinnal elu nautida. Kui sul on lapsed, võta aega, et nendega tegeleda ja seigelda – võite saada imelisi kogemusi.

6. majas: sinul on see periood väga töökas – sul on palju energiat ja oled nüüd produktiivne. Teised ehk vajavad sinu abi rohkem kui muidu ning oled palju toetavas ja assisteerivas rollis, kuid teed seda nii, et teenid välja palju tähelepanu ja sind märgatakse. Võibolla aitad kellegi tema loomingulist projekti teostada ja sinu abi on täiesti asendamatu. Kui sul on oma aed, võid pühenduda sellele ja muuta selle silmapaistvalt lopsakaks. Võibolla võtad ka nüüd uue lemmiklooma ja naudid tema eest usinalt hoolitsemist.

7. majas: tõmbad nüüd oma ellu väga energilisi ja tuliseid partnereid nii töös kui eraelus. Partnerid tõmbavad su elu käima ja haaravad sind paljudesse tegevustesse. Mõni partner võib nõuda nii palju su tähelepanu, et see muutub probleemseks. Kuid üldjuhul nad stimuleerivad sind ja täidavad su elu kirega. Ka suhe olemasoleva kaaslasega elustub nüüd ja leiad, et teete koos rohkem kui varem. Kirg ja põnevus taastuvad.

8. majas: sinul on see keerukam aeg, mil tõusevad pinnale mõned allasurutud emotsioonid, mis on seotud su isiksuse piiride tunnetuse ja eneseväljenduse väega. Kui tunned, et keegi on võtnud sult rohkem, kui oled soovinud anda, siis nüüd võid näidata oma viha ja seada sisse uued piirid. Projektid, mis on seotud ühise raha kogumise ja jagamisega, võivad nüüd konflikte tekitada. Püüa sel perioodil vältida tülisid ressursside jagamise üle.

9. majas: oled valmis seiklusteks! Võiksid nüüd matkata, reisida ja uutes kohtades ringi rännata, kuna oled praegu kirglik elu- ja maailmaavastaja. Võid leida ka mingi vaimse õpetuse, mis sind sügavalt inspireerib, või uusi kultuure, mis sind paeluvad. Samuti oled valmis õppima midagi uut. Sul on praegu vaja palju vabadust, et järgida oma inspiratsiooni ja uusi horisonte avastada. Just see lööb su sisemise kire lõkkele!

10. majas: sinu karjäär nõuab nüüd palju energiat, kuid on suur võimalus, et sind tunnustatakse suurepärase juhina. Kui su elutee ei arene õiges suunas, tuleb nüüd teha see samm ja muuta suunda. Pead nüüd tundma, et liigud suunas, mis kokkuvõttes toob sulle tähelepanu ja tunnustust su teel. Sinu loomingulised tööd ja projektid võivad pälvida ühiskonna tähelepanu – eriti kui oled võidelnud nende kaudu endale oluliste teemade nimel.

11. majas: sinu energia kasvab, kui tegutsed nüüd võrgustikus või sõprade ringis, kellega sul on ühised huvid. Mitmed su unistused võivad täituda, kui nendesse praegu energiat suunad ja oma südame kutset järgid. Lisaks võid leida uusi sõpru, kellega koos tegutseda. Mõned neist võivad olla kuulsad või millegipoolest väga silmapaistvad. Sa ei peaks praegu üksi tegutsema. Õiged inimesed aitavad teostada su tulevikuvisioone.

12. majas: eraldud nüüd tegusast igapäevaelust ning sul on suurem vajadus luua ühendus oma alateadvuse ja sisemaailmaga ning uurida sinna peidetud kirgi ja loovust. Võimalik, et see osa sinust, mis tegutseb su südamesoovide nimel, on peidetud sügavale sinu sisse ja sul pole alati õnnestunud seda aktiivselt kasutada. Nüüd on võimalik sellega kontakti saada. Võid avastada, et su sügavamad huvid on spirituaalsed või seotud visuaalse kujutlusvõimega. Võid katsetada erinevate kunstidega, et väljendada oma sisemist loovust. Üldiselt on selle seisu ajal vaja rohkem aega ja ruumi iseendale.