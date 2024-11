Elon Muski transtütar teatas, et lahkub pärast Trumpi võitu USAst

20-aastane Vivian Jenna Wilson, sünninimega Xavier Alexander Musk, katkestas isaga suhtlemise 2022. aastal, kui ta esitas avalduse oma soo ja ka nime muutmiseks, millega ta lootis, et see katkestab igasuguse sideme tema ja ta bioloogilise isa vahel, kirjutab New York Post.