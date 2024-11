SÜDAMELÖÖGID OLID KADUNUD Pisitütre kaotanud pereema Miina: jõudsin ämmaemandale veel öelda, et mul on nii külm

«Mäletan, et keerasin pea seina poole ja ütlesin ainult ei… Mäletan, et kõik oli must, enam ei olnud värve,» meenutab Miina «Südamesoovi» saates, kuidas aasta tagasi võttis tema rasedus ootamatu pöörde. «Arst tegi ultraheli ja ütles, et beebiga on pahasti – ta oli surnud.»