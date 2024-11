FOTO Rain Epler meedias kõneainet pakkunud fotodest: see on lihtsalt niivõrd nõme

Kolmapäeva õhtul toimus FIBA Europe Cupi mäng, kus kaasaelajate seas oli ka EKRE poliitik Rain Epler, kelle kohalolu märkas ka ühe meediaväljaande fotograaf, kõnekast pildist sai aga omakorda artikkel. «Ainus mõte oli see, et see fotograaf pidi mind kuidagi pikalt jälgima,» kommenteerib Epler Elu24-le.