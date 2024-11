KLIPP Muusikasaade «Minu elu viis» toob ekraanile tuntud muusikute ja sportlaste elumuutvad lood

Stuudios võtavad seekord kohad sisse näitleja ja laulja Katrin Karisma, paraolümpialane Susannah Kaul, laulja Gerli Padar-Parmas, dirigent ja helilooja Kristjan Järvi ning olümpiavõitja Gerd Kanter. Igaüks neist on kaasa toonud loo, mis peegeldab olulist hetke nende elus, olgu selleks armastusavaldus, kohtumine südamesõbraga, keeruline eluperiood, läbimurre iseseisvuseni või märgiline verstapost elus.

Katrin Karisma jaoks pakub arvamismäng põneva võimaluse paljastada oma valitud loo sügavamaid kihte, mängides oskuslikult varjatud vihjete ja tunnetega. «Sellest ajast saadik, kui ma selle loo enda jaoks avastasin, on see mind saatnud läbi aastate,» sõnab Karisma, viidates saladuslikult oma valitud laulu kestvale mõjule.

Katrin Karisma. Foto: Mardo Männimägi

Paraolümpialane Susannah Kaul tunnistab, et jättis meelega taustatöö tegemata, et kogeda saates ehtsat mänguvõlu. «Ma lasen end üllatada ja loodan, et pakun õige vastuse,» kommenteerib Kaul, viidates saate mängulisele poolele, kus enda lugu tuleb varjata ja teiste oma ära arvata.

Laulja Gerli Padar-Parmas ootab samuti üllatusterohket õhtut, mis võiks tema sõnul tuua esile nii naljakaid kui ka sügavaid hetki.

Gerli Padar-Parmas. Foto: Mardo Männimägi

Avatud ja energilise loomuse poolest tuntud helilooja Kristjan Järvi leiab, et parim viis mängus edu saavutada on jääda autentseks, sest tõeline siirus võib tekitada mulje, et ta hoopis luiskab.

Olümpiavõitja Gerd Kanter loodab aga teiste külaliste kehakeelest ja emotsioonidest vihjeid leida, et mängus sammu pidada. «Ma püüan jälgida nende emotsioone ja tabada vihjeid,» kommenteerib Kanter, lisades, et elukutseliste artistidega on siiski keeruline konkureerida.

Muusika eest hoolitseb saatebänd Tomi Rahula juhendamisel ning lavale astuvad lauljatena Marianne Leibur, Synne Valtri, Ott Lepland ja Silver Laas, pakkudes kuulajatele erakordseid etteasteid. Saate lõpus avanevad lauludega seotud isiklikud lood, mis pakuvad sügavaid ja liigutavaid hetki. Õhtu erikülaliseks on Uku Suviste, kelle laulul on ühe osaleja jaoks eriti eriline tähendus.

«Minu elu viis» pakub südamlikke ja ootamatuid hetki ning kutsub kaasa mängima pühapäeval kell 20.05 Kanal 2-s.