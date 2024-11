Nädala algul tuli ilmsiks, et Tallinnas Kaarli puiesteele on 150 meetrisele lõigule pandud kuus sebrat ja 12 ülekäiguraja liiklusmärki. Kokkuvõttes on avanev vaatepilt kirju.

Kui Tallinna linnapea Jevgeni Ossinovski möönis «Reporterile», et projekteerija on üle pingutanud, siis Tallinna transpordiameti liikuvuse arengu juhtivspetsialistil Erki-Henri Meerbachil oli olukorrast teine nägemus. «Kui me ülekäiguradasid ei teeks, siis see tähendab, et jah, jalakäija võib samuti üle käia, aga rattur tuleb mäest alla, tema hoog on tõenäolisemalt suurem ja tal puudub indikatsioon, et ta peab jalakäijale teed andma,» sõnas ta «Reporterile».