Venemaale saadetud Põhja-Korea sõdurid on saanud kaela «seksika» probleemi

Oktoobris selgus, et umbes 10 000 Põhja-Korea sõdurit on saadetud Ukraina sõtta Venemaad abistama. Ei läinud kaua, kui liikvele läks hetkel kinnitamata jutt sellest, et Venemaale sattunud Põhja-Korea sõduritel on tekkinud tõsine probleem.