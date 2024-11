MÕRVARLIKUD NAABRID Abivajajale küüti pakkunud noorpaar tulistati jõhkralt surnuks

17-aastane Jessica ja 22-aastane Jacob suundusid 2012. aasta augustis kaheks päevaks Illinois' osariigis Little Wabashi jõe äärde kalastama. Kuna noored ei naasnud õigel ajal koju, teatasid pereliikmed nende kadumisest. Mõne aja pärast leiti Jessica surnukeha Jacobi veoautost, mis seisis mahajäetud talu hoovis, nende laagripaigast vähem kui kahe miili kaugusel. Jacobi surnukeha avastati mitu päeva hiljem Wayne'i maakonnast, umbes kümne miili kaugusel laagripaigast. Mõlemad olid saanud surmava lasu pähe, Jessica oli langenud ka seksuaalse rünnaku ohvriks.

Ta sõnas, et kohtus Jacob Wheeleri ja Jessica Evansiga hilisõhtul Little Wabash'i jõe ääres, kus noored istusid lõkke ääres. Purjus Danny Coston palus abi oma paadi vabastamiseks, mis oli kaldale kinni jäänud. Wheeler ja Evans keeldusid, kuna leidsid, et paadiga tegelemine poleks tema olukorras turvaline ning pakkusid talle hoopis küüti koju. Sõidu ajal palus ta auto peatada, väljus sõidukist, kõndis juhiakna juurde ja tegi surmava lasu Jacobile otse pähe. Seejärel viis Coston Jessica kõrvalisse kohta, kus ta teda seksuaalselt ründas ja seejärel tappis.