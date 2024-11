VIDEO Rail Balticu taristuobjektide ehitus ajab Kohila valla elanikud tagajalgadele. «See on täiesti absurd, kõik on nii määrdunud.»

Kohila valla elanikud on aga ehituse tagajärgedest täiesti šokeeritud. Teed on täis karjäärist veetavat materjali, mis on asfalttee muutnud kruusateega võrreldavaks. «Täesti absurd on see siin, kõik on nii määrdunud,» sõnas toimetusele Kohilas elav vallavolikogu kultuurikomisjoni esimees. Tema sõnul tuleb kuiva ilma oodates hinge kinni hoida, sest siis on terve maailm tolmu alla maetud.