Kesk-Eesti külast pärit ema lapse kaotusest: mäletan, et kõik oli must, enam ei olnud värve

Seni hästi kulgenud rasedus lõppes ootamatult, kui Miinat tabas haiglas valus löök. «Arst tegi ultraheli ja ütles, et beebiga on pahasti – ta oli surnud. Mäletan, et keerasin pea seina poole ja ütlesin ainult ei… Mäletan, et kõik oli must, enam ei olnud värve,» meenutab Miina «Südamesoovi» saates oma elu valusaimat hetke.

Uudis, et perre on tulemas neljas laps, oli Miina ja ta abikaasa Tiidu jaoks väga oodatud. Vanas talumajas kümne aasta jooksul sisse seatud elust ja töökatest päevadest oli just selline rõõm puudu. Lähedased elasid pere ootusele väga kaasa ja väikesest tüdrukust oleks saanud pesamuna, ka vanaema Tuuli 12 lapselapse seas.

Koolis kokana töötanud Miinale oli rasedus küll füüsiliselt kurnav, kuid lapse tervisega oli kõik korras. Naine lootis oma varasemate tervisemurede tõttu keisrilõikele, kuid seda plaani siiski ei kaalutud. Kui aeg lõpuks kätte jõudis, läks Miina haiglasse sünnituse esilekutsumiseks, kuid sünnitegevus ei alanud.

Pärast mitut haiglas veedetud päeva tundis Miina, et midagi on muutunud. Lapse seisukorda kontrollides ilmnes traagiline tõsiasi – beebi süda ei löönud enam. Miina sai küll võimaluse oma väikest lahkunud tütart süles hoida, kuid valusa kaotuse üleelamine võtab aega. Ka aasta hiljem on ta sügavas leinas, mis on varjutanud tema endise rõõmsameelse loomuse.

Miina on aastaid jaganud oma soojust ja abivalmidust paljudele. Ta on olnud vabatahtlik lasterikaste perede toetamisel ning alati kokanud ja küpsetanud oma suurele perele ja sõpradele. Tema toetus ja abi on olnud kättesaadav kõigile, kes seda on julgenud küsida. Nüüd on aga Miina see, kelle unistuse täitmiseks on tema lähedased kokku tulnud – sooviga kinkida talle lootus helgemale tulevikule.

«Südamesoov» on Kanal 2s neljapäeval, 7. novembril kell 20.30.