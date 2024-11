Armastatud teleajakirjaniku naasmine ekraanile soojendas tuhandete vaatajate südameid: vorm on ajutine, aga klass jääb

Mai lõpus jagas teleajakirjanik Astrid Kannel ühismeedias, et kaotas haigusele oma pikad kiharad. «Sisalik jätab mõnikord maha oma saba,» kirjutas Kannel Facebooki tehtud postituses, jagades fotot enda juuksepatsist. Ta lisas, et jäi küll kakluses haigusega patsist ilma, ent muretseda pole vaja.

Pärast mitut kuud eetrist eemalolekut, naasis Kannel kolmapäeva õhtul uudistesaate «Aktuaalne kaamera» eetrisse. Enne veel kui saade lõppes, sõnas Priit Kuusk: «Spordi sissejuhatuseks sobib täna aegumatu klassika: vorm on ajutine, klass on igavene» ja vaatas kollegile otsa. Öeldu pani Kanneli naeratama, misjärel soovis ta televaatajatele ilusat õhtut. Viimasel sekundil lõid saatejuhid teineteisele patsu.

ERR kirjutab, et tegemist ei olnud hetkelise tagasitulekuga. «Astrid on eetris tagasi ja selle üle on väga hea meel. Teda näeb uuesti nii «Aktuaalses kaameras» kui ka «Välisilmas»,» lausus ERR-i teleuudiste juht Liisu Lass.

Armastatud saatejuhi naasmise üle rõõmustasid ühismeedias tuhanded televaatajad. «Tere tulemast tagasi! Väga oodatud inimene ekraanile!» on vaid üks sadadest kommentaaridest.

Ühismeediasse tegi postituse ka Astrid Kannel ise. «Oleme tagasi, koos Donald Trumpiga. Wend (Priit Kuusk - toim) on õige inimene õigel hetkel õiges kohas,» kirjutas ta stuudios koos kolleegiga klõpsatud foto juurde. Ta tänas toimetust heade sõnade eest, ent sõnas, et soovib privaatsust.

Rõõmu väljendas ka «Aktuaalse kaamera» tiim, kui postitasid enda Facebooki saatejuhist kauni foto. «Astrid Kannel on pärast üht võitlust eetris tagasi ja meil on selle üle väga-väga hea meel,» kirjutasid nad. Kõnealune postitus on saanud üle 4000 meeldimise.

Astrid Kannel Foto: Siim Lõvi / ERR

«Reipa ja energilise Astridi jällenägemise rõõm teleekraanil tõi soojust ja helgust kõledasse sügisõhtusse ning tegi tuju kohemaid heaks,» kommenteerib keegi. «Lihtsalt parim üllatus tänasesse õhtusse.»

Tuhanded inimesed rõõmustavad tema naasimise üle ja soovivad saatejuhile tervist. «Imetore oli sind taas ekraanil näha», «Sa oled särav nagu alati. Tõesti on nii, et vorm on ajutine, aga klass jääb», «Eeskuju milline» – kommenteerivad televaatajad.