ELU25 Ahto Muld: täna räägime põrutamisest. Milline üldse on Tallinna seksielu?

See kõik kehtinud ka orduisandate, piiskoppide ja toomhärrade kohta. Vaat siis, kus uudis. Just rääkisime kaasaegsetest linnapeadest.

Kroonik Balthasar Russowile viidates pajatataks meile sulnil häälel – nagu voolaks mürri ja magusat linnnulaulu meie kõrvadesse –, kuidas rahuaegadel sattuti igasuguste kõlvatuste sisse mitte ainult avalike naistega, vaid ka abielunaistega ja "sealjuures ka veel niisugusesse verepilastusse, et häbi on selle peale mõeldagi."

Keda valitsev klass põrutab

Vähemalt mitte nii suuri nagu see papist Ülemiste Vanake, mille ehitas nukuteatri direktor Meelis Pai Savisaare nõudmisel tema himude rahuldamiseks. No see on ikka fantaasia: hakata paarituma üksteise otsa asetatud kuubikutega, mis tunneli avamisel mingi koleda krati moodustasid. Te mõelge vaid, kümnemeetrine peletis, samal ajal kui tündrist linnapea veeres ringi, olles ise vaid vaevalt 1,5 meetrit pikk.