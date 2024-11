Silvia Ilves läheneva jõulukuu eel: kui tugev karkass on valmis, siis tahaksin ise hakata head tegema

«Heategevuslikud üritused on minu jaoks väga südamelähedased, eriti kui saan sellega head teha,» kirjeldab oma tundeid nelja lapse ema Silvia Ilves (32).

Silvia märgib, et umbes kümne aasta pärast on tulemas ka tema elus aeg, kui ta hakkab korraldama heategevusüritusi. «Seda aga siis, kui olen ehitanud endale tugeva karkassi, et teisi aidata,» sõnab ta, lisades, et hetkel teeb ta head läbi muusika.

«See on vaimne teraapia ja ma näen läbi kontsertide, et see mõjutab inimesi positiivselt. Väga oluline on tunda positiivseid emotsioone, sest see annab tahet elada.»

Jõulukuu teises pooles, 20. detsembril astub Silvia üles Vastemõisa rahvamajas toimuval jõulugalal «Aasta heategu», mille piletitulu läheb vähiravifondile Kingitud Elu. «Alustasime reklaami varakult, et saaksime vōimalikult palju piletitulu,» kommenteerib ürituse korraldaja Siret Selter ja lisab, et mõned lauad on ka juba broneeritud.

«Loodame, et saame kenasti kōik lauad broneeritud, seda rohkem saame ka vähiravifondile annetada. Ootame kõiki osalema ning miks mitte teha pilet jōulukingiks oma lähedastele, tehes läbi selle head,» märgib Selter.

Silvia tõdeb, et ka tema on olnud selles olukorras, kus on abi vajanud. «Sel hetkel liitusin SOS lastekoduga ning annetasin neile iga kuu 100 eurot, kuid pärast lahkuminekut polnud mul enam võimalik seda teha,» kirjeldab ta.

«Olen kindel, et kunagi on minu kõrval keegi, kellega mul on tugev kodu rajatud ning mul on kõik olemas, et hakata korraldama heategevuslikke üritusi ja teisi rohkem inspireerida,» sõnab nelja lapse ema ja märgib: «Kui enda lapsed on suureks kasvatatud ja olen jõukaks saanud, siis äkki lapsendan lapse või loon loomadele turvakodu. See on juba aastaid mu peas olnud.»