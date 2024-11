KLÕPSUD Anni Rahula suurpere rõõmudest ja muredest: ma ei arvanud, et vanemlus nii keeruline on...

Anni nendib, et ka kodu peab olema ise koristub, sest nende majas mängimise asemel koristada ei tohi. «Aga kui teinekord ei õnnestu ja endal löövad lained üle pea kokku (no korra nädalas ikka), siis lihtsalt maga ja kõik keeruline on jälle lihtne...aga ega ma ei arvanud, et vanemlus nii keeruline on,» selgitab ta ja lisab: «Lapsed ei pruugi magada 5 aastat tervet ööd (arvasin, et paar kuud - suurim tüng siiani) ja nad ei kuula meid alati.»