Belgia mõistatuslik skelett sisaldab 5 inimese luid 2500 aasta pikkusest ajast

Belgia Rooma-aegselt tuhastamiskalmistult välja kaevatud skelett üllatas arheolooge, kui nad avastasid, et see on tegelikult 2500 aastat vanem, kui nad arvasid. Vaadates luustikku tähelepanelikult, avastasid arheoloogid midagi veelgi ootamatumat: see koosneb vähemalt viie inimese luudest, kes elasid üksteisest ligi 3000-aastase vahega.