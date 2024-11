SINUL KA? Kolm sodiaagimärki, kelle energiatase hakkab nüüd jõudsalt kasvama

Ambur tunneb kogu hingest, et on seiklusteks ja maailma vallutamiseks valmis! Ta tahab liikuda edasi ning teda innustab avastamisrõõm. Ta on just väljunud keerukatest aegadest ja adub, et maailm on tegelikult suur ja lai ning ta on vaba tegema, mida hing ihkab! Nüüd ja järgmiste nädalate jooksul kasvab Amburis entusiasm ning ta tahab oma tegevust kuidagi avardada ja laiendada - sest ta tunneb, et ta suudab ja võib. Temast võib kujuneda ka tulihingeline õpetaja, kes jutustab teistele oma lugusid. Tema energia annab talle sellel perioodil parema võime teisi inspireerida ja motiveerida. See on väga hea aeg reisimiseks!