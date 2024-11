POSTITANTSU ALLEE: Kaarli puiestee «sebrauputus» pakub nalja ka ühismeedias

«Reporterile» sõnas Tallinna transpordiameti liikuvuse arengu juhtivspetsialist Erki-Henri Meerbach, et tegemist on väga suure käidavusega bussipeatusega. «Et me tekitame konkreetsed kohad, kust bussireisijad saavad kõnniteele tulla,» nentis ta. «Kui me ülekäiguradasid ei teeks, siis see tähendab, et jah, jalakäija võib samuti üle käia, aga rattur tuleb mäest alla, tema hoog on tõenäolisemalt suurem ja tal puudub indikatsioon, et ta peab jalakäijale teed andma.» Rääkides liiklusmärkidest, sõnas Meerbach, et kuivõrd praegu ei ole see teekattehooldus sedavõrd tasemel, et saa vaid sebradele tugineda.