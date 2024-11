KLÕPS Kogukonnagruppi tehtud postitus pakkus Alikale halva üllatuse

Toimetusele sõnas Alika , et sai juhtunust teada kogukonnagrupist. Nimelt jagati seal fotot roosast jalgrattast: «Kellegi kauni ratta tagumine ratas on jalutama läinud».

Kõnealust postitust jagas Instagramis omakorda ka Alika, kes tunnistas, et tegemist on tema rattaga, mis kodu juures õues seisis. «Inimesed on nii toredad,» lisas ta irooniliselt.

Tänavu mais tõdes turvafirma G4S Postimehele, et politsei statistika järgi on märgata paraku, et jalgrattad on taas pättide huviorbiidis.