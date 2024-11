PÄEVAHOROSKOOP 6. november: Jäärale võib päev tuua konflikte, Neitsi enesetunne võib sõltuda ilmast

Ettevaatust rahaasjade ajamisel! Sa ei pruugi realistlikult tajuda, millal ja kuhu on kasulik investeerida, mida osta ja mis ostmata jätta.

Mida suurema hooga tegutsed, seda enam on eksimisvõimalusi. Seega – võta natukene tempot maha ja pilt selgineb!

Kaasinimesi on kerge mõista, saad paremini aru nende tegutsemise motiividest ja sellestki, kui keegi üritab sind petta.

Pilk jääb peatuma kaupadel, mida veebipoed reklaamivad. Mingi asjaga võib olla nii, et sa lihtsalt pead selle endale saama!

Muudatuste tegemine on vajalik. Sa tead, millised on need asjad ja suhted, millest loobumine annaks sulle uue hingamise.