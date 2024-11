KOSMILINE PEEGELDUS Tähed viitavad, et USA presidendivalimiste tulemustega võib kaasneda omajagu probleeme

Keda toetavad taevatähed?

Valimise päeval on transiitne Veenus ühenduses Donald Trumpi Kuu ja Kuu Lõunasõlmega ning opositsioonis tema Päikesega. See viitab populaarsusele, mille juured on minevikus.

Lisaks on Jupiter parajasti Trumpi Kuu Põhjasõlmel (hinge kõrgeim teekond), mis on seotud karjääri ja elusaavutustega. See viitab, et elu toetab parajasti Trumpi kõrgeimaid sihte ning elueesmärke päris tugevalt. Tal on õnne seoses oma positsiooni laiendamisega.

Huvitav on asjaolu, et nii Donald Trumpil kui Kamala Harrisel on Kuu Põhjasõlm Kaksikutes, vastavalt 20° ja 25°, kus viibib parajasti ka Jupiter. Ent Jupiter on ühenduses just Trumpi Kuu Põhjasõlmega, jõudes Kamala juurde alles järgmisel aastal. Ainuüksi selle põhjal jääb mulje, et Trump võib jõuda Kamalast ette, kuid nende võitlus võib olla väga tasavägine.

On natuke probleemne, et valimispäeval viibib Saturn opositsioonis Kamala Uraaniga – see viitab takistusele ja piirangule. Kamala on justkui sunnitud ootama ega saa areneda edasi nii kiiresti, kui sooviks.

Et Kamala Harrise Päike ja Kuu jäävad napilt parajasti toimuva Marsi-Pluuto opositsiooni keskpunktile, võib ta leida end rünnakute keskelt ning need näivad raputavat teda rohkem kui Trumpi.