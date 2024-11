Eesti Adolf Hitleri teisik: ma pole süüdi selles, et ma sellisena sündinud olen!

«Mis sel vuntsil viga, see on minu küljes. Ma pole kleepinud seda. Kas Anton Hansen Tammsaarel polnud vuntsi? Asi on selles, et minu näojooned on nagu Hitleril ja see häirib kõiki. Mina pole selles süüdi, et ma sündinud olen sellisena!» rääkis esmaspäeval TV3 saates «Märgatud Eestis» Härold Karu, kes on varemgi uudiskünnist ületanud oma sarnasuse tõttu Natsi-Saksamaa diktaatoriga.