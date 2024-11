«See on mõnitamine!» Lidli sooduskupongide süsteem tekitab klientide seas hämmingut

Allahindlused ja tasuta tooted panevad eestlaste silmad särama. Näiteks Lidl Plusi lojaalsusäpi kasutajatel on võimalus koguda ostusaldot ja saada selle eest boonuskuponge. Kuid mõned inimesed nurisevad, et saavad äpi kaudu pidevalt aegunud kuponge. «Mainitud juhtumites on klientidel täitunud üks Kupong Plusi ostueesmärk, kuid nad ei ole seejärel Lidl Plusi rakendust avanud pikemat aega,» selgitab Lidli esindaja.