HÜVASTI, LEMSALU?! Abieluranda sõudnud lauljatar võttis uue perenime

Uudise Liis Lemsalu pulmadest poetas Stefan Airapetjan, kes mainis Elu24-le juunikuus antud intervjuus, et lauljanna Liis Lemsalu sõuab elukaaslase Karl-Erik Koduga augusti lõpus Itaalias abieluranda. «Meid kutsus Liis Lemsalu oma pulma ja me oleme seal! Lisaks pulmadele tähistame ka enda pulma-aastapäeva,» rääkis Stefan rõõmustades, et tulemas on tõesti kõige romantilisem pulma-aastapäev.