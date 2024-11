KUKKUMINE? «Vanamehe muušikali» vaatamas käinud mehe arvates juhtus laval äpardus, kuid tegelikult...

Elu24 toimetusega jagas oma muljeid lugeja, kes käis 4. novembril Alexela kontserdimajas vaatamas «Vanamehe muušikali». «Etendusel kukkus esineja lavaauku,» väitis mees. Muusikaprodutsent Aarne Valmis aga selgitab, et see oli planeeritud kukkumine. «Tegelane hüppas sohu. See auk oli lavastuslikult sinna ehitatud,» ütleb ta.