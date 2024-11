KLÕPSUD Peagi emaks saav Nele Dvorjaninov sai südantsoojendava üllatuse osaliseks: siiani ei suuda uskuda, kui armsad sõbrannad mul on

Ardo Kaljuvee ja tema kallim Nele Dvorjaninov saavad peagi lapsevanemateks. Augusti lõpus avaldas paar, et oodata on poisslast. «Minu selle aasta sünnipäev on eriti meeldejääv. Otsustasime, et teeme oma lähedastele toreda üllatuse ning anname teada, et meiega liitub mõne kuu pärast pisike poiss,» kirjutasid nad toona Instagrami postitatud armsate fotode juures.

Toimetusele lisab Nele, et sõbrannade korraldatud beebipidu tuli talle väga suureks üllatuseks. «Kuna tähtajani on veel nii vähe jäänud ja enamik minu sõbrannasid on väikeste lastega, siis arvasin, et kõigil nagunii palju tegemisi ja olin juba leppinud, et tõenäoliselt sellist eraldi beebipidu ei tule. Seda suurem oli üllatus, kui selle osaliseks sain. Beebipeo hommikul, kui Ardo mulle tüdrukutel trükkida lastud beebipeo kutse ulatas, läks ikka tükk aega, enne kui aru sain, et see ongi pidu mulle ja see juhtub juba tunni aja pärast,» meenutab ta.