«Mu tüdrukud!» Hendrik Terrase postitatud pereklõpsud sulatavad südameid

Lühikese ajaga on fotod kogunud hulganisti meeldimisi. «Väga armsad tüdrukud,» kommenteerib keegi. Teisedki lisavad: «Tõesti ilus pere!»

Veebruaris abiellunud Hendrik ja Maria said lapsevanemateks 8. juuni varahommikul. «Minu abikaasa on kõige ehtsam powerwoman, imetlusväärne vägilane ja hell emalõvi. Peale kaheksat tundi katsumusi – verd, higi ja pisaraid – tõi ta ilmale meie kauni printsessi Amanda Mii,» jagas Terras toona oma ülevaid emotsioone pärast lapse sündi. «Mu süda on täis armastust ja imetlust, sest sa oled lihtsalt maailma kõige fantastilisem naine, Maria.»