KLIPP Sportlaskarjääri lõpetanud Ksenija Balta südamlikus postituses: kuigi staadionile astun üksi, pole ma seda kunagi ilma teieta teinud

«Olen korduvalt meelt muutnud, kuid nüüd otsustasin, et minu sporditeekond on lõppenud,» kirjutas Balta toona ühismeediasse tehtud postituses.

Nüüd tegi ta Instagrami südamliku postituse, kus lähedastele tänu avaldab. «Minu sportlaskarjäär on olnud pikk ja edukas, ning seda teed pole ma käinud üksi. Olen siiralt tänulik kõikidele, kes on mind toetanud ja aidanud kasvada,» alustab ta Instagrami tehtud postitust.

«Esiteks, sügav tänu mu vanematele, kes on mind alati toetanud ja kaitsnud – nende panust ja armastust on raske sõnadesse panna. Tänan südamest oma esimest treenerit, Ester Legonkovi, kes aitas mind õigele rajale, ja oma abikaasat ja treenerit Andrei Nazarovi, kes märkas minus enamat, kui ma ise nägin. Ta aitas mul mõista, kuidas maailma tippu pürgida, kartusteta edasi liikuda, ning on olnud minu kõrval kõiges – heas ja halvas. Ta on olnud mu juhendaja ja kindel tugi.»