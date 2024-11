VIDEO Blogija Mallukas ootamatust kulust maja renoveerimisel: mul oli tuju jumala pers*s

Septembri algul kirjutasime, et staarblogija Mallukas (Mallu Mariann Treimann) ostis endale Tallinna külje alla kuuetoalise maja. Kinnisvaraportaali riputatud postituses oli toona kirjas, et maja on huvitava ja hea planeeringuga, mistõttu on maja võimalik kasutada ka kolmekorruselisena, kui ülemine korrus välja ehitada.