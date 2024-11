Viimase aasta aja jooksul on aina rohkem kogunud populaarsust quadrober'id, hobbyhorser'id, furry'd ja therian'id. Tegemist on uue stiiliga, kus lapsed valivad välja looma, kelle moodi nad tahavad välja näha ning käituda. Teema on läinud nii viraalseks, et lapsevanemad on murest murtud.

«Tahan luua ettevõtet, mis õpetab quadrober'eid kõndima,» avaldas üks mees lausa Facebooki grupis soovi, kuid vihastas sellega välja sajad inimesed.