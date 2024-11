40-aastast Jevgeni Nurtdinovi süüdistatakse jõhkras tapmisloos, mis toimus aasta algul Lasnamäel asuvas kortermajas. «Miks nad kirjutavad minust mingit lugu, mida ei ole olemas? Nüüd mul on probleemid, sugulased ja naine minuga ei suhtle,» kirjeldab mees, et pärast meedias ilmunud lugusid on tal kodustega suhted halvenenud.