«SEE OLI ÜLLATAV!» Terminaatori logo ja sõnumiga kruusid müüdi läbi enneolematult kiiresti

Elu24 toimetusele saadeti vihje, kus väideti, et Terminaatori 280 kruusi müüdi läbi vaid 1,5 tunniga.

«Tõepoolest, vist isegi kiiremini,» kinnitab bändimees René Puura. «Plaanime detsembris uue kujunduse teha ja siis tulevad kruusid uuesti müüki,» ütleb ta.

Puura tõdeb, et nii kiire kruuside müük näis uskumatu. «Kindlasti oli üllatav. Ei uskunud neid numbreid, kui vaatasin. Tundus, et see pole reaalne. Ma ei tea, mis kruuside puudus inimesi tabanud on,» räägib ta Elu24 toimetusele.

Kruusid on võrdlemisi uus fännitoode. Puura ütleb, et kui mõni uus fännitoode müüki tuleb, osutub see populaarseks ja müüakse kiiresti läbi. Möödunud pühapäeval olid kruusid Terminaatori kodulehel müügil teist korda. Kruusi hinnaks oli 15 eurot. «Eks kruus on selline mõnus emotsiooniost, soodsa hinnga ka,» mõtiskleb Puura eduka müügi põhjuste üle.

«Ühe satsi oleme varem ka teinud. Jassil tuli see idee, et peaks kruuse tegema. Esimene laar, mida oli vähem, läks ka 1,5 tunniga. Seekord tegime kruuse natuke rohkem,» räägib Puura. Ta lisab, et esimesel müügikorral jäid osad soovijad ilma, kuna olid parasjagu tööl. Seekord pandi tassid müüki pühapäevasel päeval kell 12.

Jaagup Kreem andis kruuside müügist teada oma Instagramis. «Kruusi peal on meie logo aastast 1995 ehk originaallogo. Teisel pool on sõnum: «...oled kaunis, oled kummaline...»,» ütleb ta.

«Tellisin kruusi ja ülejärgmisel päeval sain juba kätte! Ülikiire teenindus! Aitäh,» kiidetakse kommentaarides.