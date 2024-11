NÄDALAHOROSKOOP Lõvi saab oma kuningliku väe tagasi, Kaladel on aeg hakata tegutsema

Veevalajal võib olla ees kohtumine kellegi olulise inimesega, kes on kas tõeline partner või hoopis vaenlane. Keegi, kellega ta on vastamisi, hakkab tema elus nüüd mõnda aega tähtsaid protsesse algatama ning võtab initsiatiivi üle. See võib toimuda ka mitme erineva inimese kaudu, aga Veevalaja kogeb, et teatud küsimustes on ohjad teiste käes – see võib talle kas meeldida või mitte. Nädalalõpp võib tuua esiplaanile ühe sõpruse, milles teineteise väärtushinnangutest on valesti aru saadud. See võib tähendada üksteises pettumist, kuid targem oleks säilitada empaatia ja mõista, et inimestena aeg-ajalt eksimegi.