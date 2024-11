VIDEO Veenev võltsing, mis sündinud tehisaru abil: sellise klooni võib minu lapsele saata kestahes

Instagramist leiab videopostituse, kus näidatakse ema videokõnet oma pojale palvega, et see läheks kaasa talle tundmatu mehega. Kõik näeb välja nagu päris ja tundub nagu ema helistaks päriselt oma pojale. Tegelikult on tegemist pettusega.

«Pojake, ema siin. Mul sai telefon tühjaks, sellepärast helistan teiselt telefonilt,» öeldakse videos. «Mine selle mehega kaasa, ta on meie sõber. Mine temaga autosse, ta toob su minu juurde. Ole tubli ja kuula tema sõna. Ootan sind!»

Postituse autor sisulooja Elvira Sarajeva ütleb, et videos on tema hääl ja isegi tema kujutis on ekraanil. Selle video tootis aga tehisaru. «Sellise klooni võib minu lapsele saata ükskõik kes. Või saata teie lapsele teie hääle ja kujutisega. See ajab hirmu nahka!» ütleb naine.

Ema koos pojaga. Foto: Ekraanitõmmis videost.

«Nii võib ju keegi kasvõi tänaval teie lapsele ligi astuda ja teha temaga tont teab mis koledaid asju. Rääkige oma lastega tehisarust, mõelge välja oma perekonna koodsõna ja saatke see video ka oma sugulastele ja tuttavatele. Teie laste ohutus on teie endi teha!» kutsub Sarajeva kõiki üles.