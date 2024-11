Põlvamaa kalmistul puruks löödud küünlaautomaadi parandamine läks maksma neljakohalise summa

Semm räägib Elu24-le, et nad said esialgu võtta varuautomaadilt vajalikud osad, et küünlaautomaat võimalikult kiiresti korda saada. «Päris täpselt ei saa praegu veel öelda, mis summas vandaalid kahju tekitasid, kuid see summa jääb suurusjärku 1000 eurot,» avaldab ta.