SEIKLUS TORMIÖÖS Monika Helme sattus Suure-Lähtrus marutuule keskele: mürin oli selline justkui stardiks korraga mitu lennukit

Helle-Moonika Helme kirjutab oma Facebookis, et reede õhtul ja laupäeva öösel käis tema kodukülast, Läänemaal asuvast Suure-Lähtrust, üle korralik torm, mis viis mõneks ajaks kaasa ka elektri. «Õues oli kohati selline mürin, et tundus justkui stardiks korraga õhku mitu lennukit,» ütleb ta.

Kuna Helmel tuli koeraga õue jalutama minna, sai ta tormituult sõna otseses mõttes omal nahal tunda. «See oli paras katsmus muidugi. Välisukse taga möllas selline tuul, et tuli rakendada jõudu, et pärast kiiret väljumist jälle uks kinni saaks ning see tuli õuesolemise ajaks väljast lukku keerata, et kogu see torm tuppa ei pääseks,» ütleb ta.