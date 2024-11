GALERII Chalice avas Fotografiskas raju räpipeoga maailmakuulsa tänavakunstniku näituse

Fairey saavutas oma läbimurde 2008. aasta USA presidendikampaania ajal Barack Obama portreega «Hope» ning rõivabrändi OBEY plahvatusliku tõusuga. Tänaseks on Faireyst kujunenud üks nõutumaid kunstnikke kogu maailmas, kes vajutab kartmatult aja närvile ning kelle teosed on muutnud inimeste arusaama kunstist ja selle paiknemisest linnaruumis.

Fotografiskas avatud Shepard Fairey näitus toob kokku kunstniku varasemad ikoonilised tööd ja spetsiaalselt selle näituse jaoks loodud uued teosed, mis avavad tee kunstniku kaasahaaravasse maailma. Näituse keskseks teemaks on fotograafia roll kogu Fairey kunstiloome teekonnal ning see toob esitlusele üle kahesaja teose, mis kõik on ühel või teisel moel fotograafiaga otseselt seotud.