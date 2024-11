ESMASPÄEVAL «KUUUURIJAS» Pärnumaa pensionär väidab, et jäi politseikooli õppejõu äritegevuse tõttu ilma kõikidest säästudest

Lõpuks, kui Mati hakkas oma raha tagasi küsima, ütles Pulk, et tal puudub mehe ees igasugune võlg. Mati räägib, et palus Pulgal vähemalt osa tehtud kulutustest kompenseerida. Näitena toob ta saates esile 1000 euro suuruse makse, mille tegi otse ehituspoe Espaki arvele, et osta ehitusmaterjale. Mati sõnul oli see ainus tõendatav rahaline tehing, kuna see toimus pangakontode kaudu.