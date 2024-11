TUNNED ÄRA? Need tähemärgid usuvad iseendasse kõige rohkem

Paistab, et üks omadus, mida sodiaagimärk inimese juures tõesti päris oluliselt mõjutab, on tema enesekindlus ja sisemine usk iseendasse. Tavaliselt need, kes tunnetavad iseenda piire paremini, omavad ka suuremat enesekindlust ning need, kes on väga tundlikud ja teiste mõjutustele rohkem avatud, võivad kannatada ebakindluse ja kahtlemise all. Neil on raskem ka iseennast usaldada.

Järgmised neli sodiaagimärki on sisemiselt väga tugevad ning teavad tavaliselt alati, kes nad on ning mis on nende väärtus.

Ent ükski inimene ei vasta otseselt ühele tähemärgile. Sünnikaart on kombinatsioon taevakehade asetustest erinevates tähemärkides ja nende omavahelistest suhetest. Mõnikord päikesemärk tõepoolest domineerib sünnikaardis, teinekord mitte. Oma sünnikaardi saad teha siin.

LÕVI

Otse loomulikult on esikohal kuninglik Lõvi. Teda valitseb Päike, meie lähim täht, valguse ja soojuse allikas, mis sümboliseerib südant. Päike on elujõu allikas ja Lõvidest kiirgub seda välja, et soojendada ja inspireerida teisigi. Kuidas nad ei saaks siis iseendas kindlad olla? Ja nad mitte ainult ei naudi ise oma sära, vaid tahavad jagada seda ka kõikidele teistele. Lõvi loomulik koht on universumi keskpunktis ning juhatuse saamiseks tuleb tal vaadata vaid oma südamesse.

JÄÄR