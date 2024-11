NOVEMBRI HOROSKOOP Ees on võimas nahavahetuse kuu, mil üks pikk epohh saab lõplikult läbi

Lisaks võib siin juhtuda, et vabanetakse mingisugustest suurtest piiravatest asjaoludest, mis on tegevust seni aeglustanud. Kiirustav energia võib aga omakorda tuua kaasa õnnetusi.

18. - 19. november: Päike trigoonis Neptuuniga ja Merkuur opositsioonis Jupiteriga

Need päevad toovad inimestele lootust ja optimismi ning aitavad näha ja kogeda suuremat pilti. Ollakse kaastundlikumad ja leebemad ning teiste suhtes usaldavamad. Ent võib ka juhtuda, et usaldatakse midagi või kedagi, kes pole seda tegelikult väärt. Ehk siis võib tekkida liigne idealism. Sellegipoolest on see kaunis aeg, mis annab võimaluse elu helgemast perspektiivist näha.

Loovad natuurid võivad saada sel ajal palju inspiratsiooni.

19. november: Pluuto lahkub lõplikult Kaljukitsest ja siseneb Veevalajasse

Lõpuks ometi on läbi teekond, mis jõustas vana maailma struktuure ning võimaldas suuri ja ebaõiglaseid võimuliialdusi erinevates eluvaldkondades. See ei tähenda, et kõik hakkaks päevapealt muutuma, aga tasahaaval just nii see edasi läheb, et vanad hierarhiad hakkavad kaotama jõudu. See etapp kestab kuni 2044. aastani.