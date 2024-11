KLÕPSUD «Tulime D-vitamiini järele!» Telekokk Joel Ostrat naudib perega lõunamaa päikest

Nimelt läks 42-aastane kokk, meelelahutaja ja koolitaja enda 21-aastase pruudi Laura Lokkiga ning väikse poja Johaniga Dubaisse puhkama. «Oleme juba kolmandat korda siin Dubais sama pundiga!»



Kuna tulemas on kiire tööperiood, siis otsustas mees enne pühi perega aja maha võtta. Ostrat võtab reisi lühidalt kokku: «Otselend, mugav, kiire ja kvaliteetne puhkus. Täpselt, mida vaja!»



Ostrat on puhkusereisist jaganud mõningaid hetki ka sotsiaalmeedias. Piltidel on näha, kuidas seltskond naudib vahvalt kvaliteetaega, ja nagu kokale kohane, näitab fännidele ka mõned toidupildid ette.