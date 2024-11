ÜLE MÕISTUSE LAHE Heidi Klum lõi oma halloween'i kostüümiga taas kõik fännid pahviks

Heidi Klum on 51-aastane Saksamaalt pärit Ameerika modell, näitleja ning saatejuht. Lisaks on naine tuntud veel enda üle võlli halloween'i kostüümide tõttu. Oma kuulsaid halloween'i pidusid on ta võõrustanud alates 2000. aastast. See aasta toimus järjekordne pidu New Yorgi hotellis Hard Rock. Igal aastal üllatab naine erinevate šokeerivate kostüümidega. Ta on kehastunud näiteks paabulinnuks, hiiglaslikuks ussiks ning isegi vanamutiks.