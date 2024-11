JUHTUM SOOMES Koolis Jeesusest laulu kuulnud ateistist laps saab 1500 eurot kahjutasu

Rahvasaadik näeb, et usuvabadust ja usuvabaduse seadust on kaasuse puhul tõlgendatud negatiivse usuvabaduse vaatenurgast ehk fookuses on õigus keelduda usupraktikast.

«Nüüd oleks oluline diskussioon laste ja noorte positiivsest usuvabadusest ja õigusest kristliku kultuuri tundmaõppimiseks, sest diskrimineerimislahendus võib tekitada hirmu ja vaikimise õhkkonna. Paljud õpetajad on juba öelnud, et kardavad kaebuste kartuses rääkida kristlikust kultuurist,» ütles Räsänen.

Räsäneni sõnul on põhiseaduskomisjon otsustanud, et üksainus kirikulaul ei muuda kooli sündmust usuliseks.

«Igal Soomes elaval inimesel on õigus meie kultuurilisi juuri tundma õppida. Ka mittereligioossest perest pärit lapse jaoks on oluline tunda kristlikku väärtustraditsiooni, mis on kujundanud meie ühiskonda sadu aastaid. Samuti ei soodusta immigrantide laste integreerumist Soome ühiskonda see, kui me isoleerime nad oma kultuurilistest juurtest,» tõdes Räsänen.