ÕPETLIK VIDEO Soome naisblogija õpetab metsas kakal käima

Elsa Heiko on kolmekümnendates eluaastates Helsingist pärit blogija, kes on lapsepõlves elanud maal. Naine kirjutab oma blogis seiklustest perega ning niisama elust ja olust. Lisaks jagab naine vahvaid näpunäiteid õues tegutsemiseks ja telkimiseks. Peale selle, et Heiko peab blogi, on ta ka tuntud sisulooja Soomes, kellel on Instagramis 16 000 jälgijat.



Kolmapäeval, 30. oktoobril postitas naine enda Instagrami kontole video, kuidas peaks tema arvates iga loodusest lugupidav inimene väljaheidet tegema.



Mida teha, kui on kakahäda, aga WCd ei ole lähedal?



Metsa minnes peaks kindlasti alati kaasas olema kakalabidas ning kotike, kus on olemas kõik vajalik. Kindlasti tuleb kaasa võtta tualettpaber ning käte puhastamiseks desinfitseerimisvahend või niisked salvrätikud.



Esmalt tuleb leida õige koht, kus hakata oma häda tegema. Blogija soovitab leida varjulise koha, kas puu või mõne suurema kivi taga. Naine paneb südamele, et inimesed ei valiks oma häda tegemiseks veekogu ning selle ümbrust.



Kuna loodusesse ei tohi maha jääda ühtegi märki pärast kakamist, siis soovitab loodusearmastaja kaevata võimalikult sügav auk. Samuti tuletab blogija meelde, et kakamine on igati normaalne tegevus ja seda ei tasu häbeneda. Isegi kui oled rühmaga matkamas.



Kui on hädal käidud, siis on õige aeg desinfitseerida oma käed ning selleks puhuks soovitab naine just desinfitseerimisvahendit, sest see on loodussõbralikum kui niisked salvrätikud.