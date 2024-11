TERE TALV? Narvas tuli lumi maha: nädala lõpus on oodata tugevat tuult ja lörtsi

Keskkonnaagentuur avaldab ühismeedias, et nädalavahetusel on oodata on tugevat tuult ja lörtsi. Saartel ja rannikul tugevneb öösel edela- ja läänetuul 12–17, puhanguti kuni 22, Liivi lahe piirkonnas hommikul kuni 25 m/s, pärastlõunal pöördub tuul loodesse ja tugevneb ka mujal rannikul kuni 25 m/s. Novembri esimese päeva hilisõhtul jätkub Lääne-Eesti saartel ja rannikul loodetuule tugevnemine puhanguti kuni 30 m/s.

Sünoptik Kairo Kiitsak jagas enda Facebookis klõpsu Narva külje alt Vodava kandist, kus kell 9.20 võis näha lumesadu. «Seal on tuul idakaarest, kust saabub külma õhku ja õhutemperatuur on 0 kraadini langenud,» kirjutab Kiitsak, lisades, et ilma poolest on Eesti suur.

«Saabki lõpuks suusad alla,» naljatatakse kommentaariumis. «Päriselt on lumi maas?» ei suuda mitmed ära imestada.

Reede hommikul oli lumi maha tulnud ka Narvas. Vaata live-veebikaamera pilti Narvast SIIT!

Ilm Narvas reede hommikul. Foto: Narva kaamera

Reede õhtul lubatakse vihmale sekka ka lörtsi ja teed muutuvad kohati libedaks. «Kuna üle soojema merevee tormab väga külm õhk, siis on oodata mereefekti käivitumist, mille tulemusena arenevad rünksajupilved. Need liiguvad merelt rannikule ja edasi sisemaale,» kirjutab keskkonnaagentuur. Rünksajupilvede all on tuulepuhangud jõulised ja kohati võib sadada rahet ning olla äikest.

Ööl vastu laupäeva muutub õhumass järk-järgult külmemaks ja sajab kohati ka lund ning lumekruupe.

Öösel ja laupäeva varahommikul võivad loode- ja põhjatuule puhangud ulatuda Lääne-Eesti saartel ja rannikul maksimaalselt 30–35 m/s. Laupäeva päeva jooksul tuul aegamisi nõrgeneb.